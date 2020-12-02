شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لسيبها علينا.. محافظة الجيزة ترفع أكوام القمامة من قرية برطس بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لشكوى عبر خدمة صحافة المواطن بـ"الخليج 365" بعنوان "القمامة تحاصر قرية برطس مركز أوسيم"، قامت الوحدة المحلية بالجيزة بتوجيه من المحافظة برفع أكوام القمامة المتراكمة بمنطقة قرية برطس مركز أوسيم، وبتكثيف أعمال النظافة والتجميل بكافة شوارع المناطقة حفاظا على صحة المواطنين، وتم إزالة كافة تراكمات المخلفات المتواجدة بالمنطقة .

وكان القارئ صلاح حسني، أرسل شكوى لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم القمامة، في منطقة قرية برطس مركز أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وطالب بوضع صناديق القمامة بالمنطقة، وأشار القارئ إلى أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.

وقال القارئ فى رسالته "نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ونرجو من الحى رفعها، وناشد المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة..



تراكم القمامة بالقرية تراكم القمامة بالقرية



اثناء رفع القمامة اثناء رفع القمامة

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.