شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة جامعة القاهرة تعالج 866 حالة مرضية بحلايب وشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت قافلة جامعة القاهرة الطبية والبيطرية الشاملة أعمالها بمدينتي حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر والتى شارك فيها أساتذة من كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة والطب البيطري وذلك بهدف توفير افضل الخدمات فى جميع المجالات، وتوفير الرعاية الشاملة لهم، مشيرا إلى أن القافلة وفرت مواد غذائية ومستلزمات دراسية.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات لـ"المصري اليوم" أنه "تم إجراء الكشف الطبى على 866 حالة في جميع التخصصات وإجراء 12 عملية جراحية متنوعة ، وصرف العلاج بالمجان ، كما تم تحويل 12 حالة لإجراء عمليات متنوعة بمستشفى القصر العينى بالقاهرة، كما قامت القافلة البيطرية بإجراء الكشف على 568 حالة من الجمال والاغنام والماعز بكل من حلايب وأبو رماد".

وقدمت قافلة جامعة القاهرة التوعية اللازمة عن طريق عقد ندوات تعليمية وتثقيفية لطلاب المدارس بمدرستى الفريق عبد المنعم رياض بحلايب وأحمد عرابى بأبو رماد، عن فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه، وتوزيع هدايا مدرسية لهم.

وأضاف مرعي أن القافلة ضمت عددا من الاساتذة من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وجراحة أوعية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ورمد، ومخ وأعصاب، وطب الأطفال، والأورام وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة، بالإضافة إلى أساتذة في الطب البيطري.