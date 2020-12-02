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شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لتنفيذ قرار غلق المحال التجارية فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت محافظة البحيرة حملات مكبرة لمتابعة تنفيذ قرارات غلق المحلات التجارية والمولات وفق قرار وزير التنمية المحلية بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية والورش والكافيهات والمولات صيفًا وشتاءًا، والتأكد من التزام أصحاب تلك المحلات بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
ورصدت «المصرى اليوم» قيام إحدى اللجان بالمرور على المحلات التجارية في مركز إدكو للتأكد من تطبيق قرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وغلق المحلات في الموعد المحدد في القرار.
وكان وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بمتابعة تنفيذ قرار غلق المحلات والورش والمطاعم والمقاهى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًاً على صحة المواطنين، مناشدًا المواطنين من أصحاب المحلات التجارية والمقاهى والورش والكافيهات والورش الحرفية الالتزام بالمواعيد حتى لا يتم تطبيق بنود القانون عليهم ويقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة.
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