شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنفرد بنشر شروط تصدير الموالح إلى اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفقا للضوابط التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها تتولي إدارة خدمة المصدرين تكليف لجان فحص خاصة بخلاف اللجان الدائمة المتواجدة بالمحطة وذلك لفحص الشحنات المصدرة لليابان على أن تتولي هذه اللجان الخاصة فحص الشحنات المصدرة إلى اليابان والتي تم تجهيزها والتأكد من خلوها من كافة آثار ذباب الفاكهة والإشراف الكامل على تنفيذ كافة الإشتراطات الجانب الياباني حتي تمام خروج الشحنة من المحطة على أن يتم تجهيز الشحنة وتعبئتها تحت إشراف لجنة الحجر الزراعي الدائمة بالمحطة وعلي الشركات الراغبة في التصدير الإلتزام بتقديم الطلبات إلى إدارة خدمة المصدرين قبل التصدير بمدة 48 ساعة.

إجراءات فحص الشحنة

يجب على مفتشي الحجر الزراعي المكلفين بفحص الشحنة التأكد من خلوها من الأطوار المختلفة لذباب الفاكهة في الثمار وعبوات التعبئة والتغليف قبل بدء المعاملة بالتبريد وذلك عن طريق الفحص الظاهري لعينة ممثلة من الشحنة لا تقل عن 2% وفي حال إكتشاف أي إصابات خلال مراحل التجهيز أو الفحص يتم رفض الرسالة وعدم السماح بتصديرها.

مواد التعبئة

يجب أن تكون مواد التعبئة مصنعة من ألياف ناتجة من مواد معاد تدويرها أو ورق كرافت ويجب أن تكون العبوات المستخدمة في التعبئة نظيفة وجديدة ولا يسمح بإستخدام عبوات بدون غطاء ويجب على فاحصي الحجر الزراعي بالمحطة التأكد من وجود البيانات التالية على كل عبوة تعبئة أما بالطباعة أو بوضع ملصقات واضحة بمكان واضح على كل عبوة تعبئة بنفس الصيغة الآتية وذلك باللغة الإنجليزية:

الوجهة: التصدير إلى اليابان

إتمام الفحص الحجري «تم الفحص»

إسم العلامة التجارية أو المصدر

الصنف

كود المزرعة.

وفي حالة عدم إتباع المعلومات الخاصة بالملصقات بمنتهي الدقة سوف يتم رفض الشحنة وتتحمل الشركة مسئولية الخطأ الوارد.

المعاملة بالتبريد وتتم على مرحلتين:

أولا: التبريد المبدئي:

ويجب أن تخضع الشحنة للمعاملة بالتبريد المبدئي بغرف مخصصة بمحطات التعبئة تحت إسراف الحجر الزراعي.

وعلي مفتشي الحجر الزراعي التأكد من إتمام عملية المعاملة بالتبريد المبدئي لحين وصول درجة حرارة لب الثمار إلى 2 درجة سيليزية أو أقل.

ثانيا التبريد أثناء الشحن:

تتم المعاملة بالتبريد أثناء الشحن بمعدل 2 درجة مئوية أو أقل لمدة 16 يوما للبرتقال والليمون والكلامنتاين و2 درجة مئوية لمدة 18 يوما للموركيت و2درجة مئوية لمدة 19 يوما للجريب فروت و2 درجة مئوية أول أقل لمدة 23 يوميا .

الحاويات المستخدمة في التصدير

يجب على مفتشي الحجر الزراعي التأكد من أن الحاويات المستخدمة في التصدير من النوع المبرد وبه إمكانية التسجيل اللحظي لدرجة الحرارة وتضمن وصول درجة حرارة لب الثمار إلى درجات الحرارة المنصوص عليها سابقا.

ويجب وضع مجسات درجة الحرارة بالحاويات.

تحميل الحاوية تحت إشراف الحجر الزراعي :

يجب فحص الحاوية قبل التعبئة للتأكد من خلوها من الآفات وخلوها من أي فتحات تسمح بدخول أي آفة من خلالها

يجب أن يتم تحميل الشحنة في الحاوية من خلال رصيف الشحن بالمحطة ويكون مجهز بحيث يضمن عدم دخول أي آفات إلى داخل الحاوية.

يجب التأكد من إحكام غلق الكراتين وفي حال عدم إحكام الغلق سيتم رفض الشحنة من الجانب الياباني.

غلق الحاوية تحت إشراف الحجر الزراعي:

يجب غلق الحاوبة بواسطة مفتشي الحجر الزراعي

ويتم طلب لجنة جمركية ويتم وضع رقم السيل الجمركي على باب الحاوية بعد غلقها من قبل مفتشي الحجر الزراعي وكتابة رقم السيل على طلب الفحص وعلي شهادة الصحة النباتية.

بدء المعاملة بالتبريد تحت إشراف الحجر الزراعي في محطة التعبئة وذلك بعد ان يتم تأكيد وصول قراءات المجسات من قبل المفتشبن إلى درجة حرارة المعاملة بالتبريد المنصوص عليها.

مستندات الشحنة:

يجب أن ترفق الشحنة بشهادة الصحة النباتية حيث يجب أن تكون جميع الشحنات المصدرة مصحوبة بشهادة صحة نباتية ويجب ذكر المعاملة بالتبريد بخانة المعاملة بشهادة الصحة النباتية وان يرفق بها سجل المعايرة والذي يوضح تفاصيل درجة الحرارة لكل مجس على أن يكون موقع ومختوم من مفتش الحجر الزراعي ويجب ذكر رقم الحاوية ورقم السيل الجمركي والتاريخ والساعة بتوقيت جرينتش لبدء وانتهاء المعالجة بالتبريد في طلب الفحص وشهادة الصحة النباتية.

ولا يجب إصدار الشهادة إلا بعد تسليم المصدر تقرير باكتمال المعاملة بالتبريد من شركة الشحن وتسليمه إلى مصدر الشهادة ويقوم القائمون على إصدار الشهادات الزراعية بإقرار اكتمال المعاملة بالتبريد بالشهادة بناءا على التقرير الوارد من شركة الشحن ويقوم بتوقيع الشهادة وكتابة العبارة التالية بخانة المعاملة بالتبريد بالشهادة وهي CAPQ confirms completion of cold treatment

وأن يصاحب الشحنة إقرار إضافة يتم إضافته إلى مستندات الشحنة بمعرفة الحجر الزراعي.

مستدات الحاوية

يجب أن يصحب كل شحنة مستندات ببيانات الحاويات المبردة وتسليمها إلى مصدر الشهادة على أن تشمل تلك البيانات على الكود الخاص بالحاوية أو رقمها وتاريخ تصنيع الحاوية واسم المالك وحجم الحاوية.