شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط استغلال المساحات أسفل الكبارى شمال القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت محافظة القاهرة، المساحات أسفل الكبارى بالمنطقة الشمالية للاستغلال، على أن يتم طرحها من خلال المزاد العلنى، ويعرض ”الخليج 365”، شروط الدخول بالمزاد وأهم المعلومات عن الأماكن المطروحة: 1- حق الاستغلال لمدة 3 سنوات، بزيادة سنوية 10%. 2- المزاد العلنى سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 /12/2020، الساعة 10 صباحا. 3- سيتم عقد المزاد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمنطقة الشمالية، بشارع شبرا. 4- يشترط لدخول المزاد سحب كراسة الشروط والمواصفات، من حى الساحل 42 شارع شبرا. 5- ثمن كراسة الشروط 290 جنيها. 6- يتم دفع تأمين مؤقت قبل دخول المزاد 7- دفع مبلغ 20 ألف جنيه للمساحات فئة التميز " أ" 8- دفع مبلغ 15 ألف جنيه للمساحات فئة التميز "ب" 9- دفع مبلغ 10 آلاف جنيه للمساحات فئة التميز "ج" 10- دفع مبلغ 5 آلاف جنيه للمساحات فئة التميز "د" 11- يمكن معاينة المواقع على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية. 12- المزاد يخضع للقانون رقم 182 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية. 13- أغلب المساحات المطروحة تقع أسفل الكبارى الجديدة.



كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على شروط استغلال المساحات أسفل الكبارى شمال القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.