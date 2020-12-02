شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. 7 معلومات مهمة عن الامتحان التجريبى 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل عقد امتحان تجريبى لطلاب الصف الاول الثانوى العام، لتدريبهم قبل دخول الامتحان الأساسى فى يناير المقبل، ويقدم الخليج 365" فى التقرير التالى أبرز 7 معلومات عن الاختبار.

ـ الامتحان التجريبى يبدأ 15 ديسمبر ولمدة 5 أيام حتى 20 من نفس الشهر.

ـ يؤدى الطلاب الامتحان على أجهزة التابلت سواء فى المدرسة أو فى المنزل.

ـ الامتحان التجريبى بلا درجات والأسئلة فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسى الحالى فقط.

ـ هدف الامتحان التعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.

ـ الامتحان متاح لمدة 12 ساعة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، والامتحان بنظام الأوبن بوك.

ـ في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.

ـ محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث أن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي او الاعتماد على الآخر.

ـ سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.