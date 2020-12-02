شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الكنيسة القبطية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، والتى أعلنت عنها رسميا الدولة 22 نوفمبر الماضى، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتفعيل إجراءات وتعليمات هامة لكل الكنائس في الإيبارشيات، للحد من تفشى فيروس كورونا.

ووضعت الكنيسة القبطية، عدة قواعد تضم 25 إجراءًا احترازيا لمواجهة انتشار الفيروس، وعممتها على كافة الإيبارشيات، مع الأخذ في الاعتبار "اللا مركزية" في تطبيق الإجراءات المناسبة التي يحددها كل أسقف على حدى في نطاق إيبارشيته.

1. نسبة حضور القداس لا تزيد عن 25% ويمكن خفضها.

2. حضور القداس بالحجز المسبق.

3. نسبة حضور 25% لكل صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية .

4. استمرار مدارس الأحد بقطاعات القاهرة والإسكندرية بنسبة حضور 25%.

5. ‏ أسقف الإيبارشية هو من يحدد تقييم الوضع لكنائس إيبارشيته.

6. إيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية.

7. يكون افتقاد الشعب بالاتصال التليفوني.

8. إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم .

9. فريق الكشافة مسؤول عن تنظيم الحركة داخل الكنيسة.

10. كل مصلى يحضر منديل تناول خاص به وزجاجة مياه.

11. يمنع على كل كنيسة توزيع أي أدوات طقسية على المصلين.

12. يحب أن يرتدى كل مصلِ الكمامة في الكنيسة.

13. قياس درجات حرارة المصلين.

14. يتم تطهير سريع للمصلين عند الباب الخارجي للكنيسة.

15. غير مسموح بالمصافحة بالأيدى داخل الكنيسة.

16. ممنوع مصافحة الكاهن والتحية من بعد.

17. يراعى التباعد الاجتماعى داخل الكنيسة .

18. ميكروفون خاص لكل كاهن مصلى وكل شماس

مشارك.

19. يستخدم كل مصلى تطبيقات الصلوات بالهواتف المحمولة.

20. عدم اقتراب المتناول أو المعترف من الكاهن.

21. مراعاة عدم توزيع لقمة البركة.

22. مغادرة الكنيسة بسرعة عقب انتهاء القداس .

23. على الكاهن الامتناع عن أي عمل رعوي عقب القداس.

24. إبلاغ الكاهن حال الاشتباه بإصابة أي مشارك بالقداس.

25. منع حضور القداس لمن يعاني من أعراض تنفسية أو مناعية.