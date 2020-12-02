بعد مد المهلة.. ننشر شروط ترخيص الوسائل الإعلامية والممنوعين من الحصول عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخاطبته لمجلس الوزراء من أجل الموافقة علي مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وصدرت في 16/2/2020 وكانت فترة السماح الحالية قد انتهت يوم 24 نوفمبر الجاري.

وكشف مصدر مسؤول بالمجلس، في تصريحات لمصراوي اليوم، أن القرار جاء نتيجة لضعف الإقبال من قبل الوسائل الإعلامية، حيث مثلت نسبة المتقدمين لتوفيق الأوضاع، نسبة قليلة جدا مقارنة بعدد الوسائل الإعلامية العاملة في مصر سواء في مجال التليفزيون والصحف والمواقع الإلكترونية والشركات.

وحدد المجلس شروط وآليات توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية على النحو التالي:

فيما يتعلق بخطوات إصدار صحيفة ورقية أو ترخيص موقع إلكتروني أو قناة هي:

أولاً: خطوات الإخطار لإصدار صحيفة ورقية وموقعها الـ Pdf:

1- طبـاعة نموذج الإخطار المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حسب نوعه:

- نموذج رقم 1 إخطار إصدار صحيفة أشخاص اعتبارية عامة (وزارات وهيئات حكومية).

- نموذج رقم 2 إخطار إصدار صحيفة شركات.

- نموذج رقم 3 إخطار إصدار صحيفة أحزاب سياسية.

- نموذج رقم 4 إخطار إصدار صحيفة جمعيات ونقابات واتحادات وأندية..

- نموذج رقم 5 إخطار إصدار صحيفة أشخاص طبيعية (أفراد).

2- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

3- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتـــــــم عرض الطلب على لجنة إصدارات الصحف.

4- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس وفى حالة عدم الممانعة يتم توجيه خطابين إلى:

الأول: يرسل خطاب لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الدوريات لمنح الإصدار الجديد رقم إيداع.

الثانى : يرسل لصاحب الإخطار بعدم الممانعة مع صورة خطابنا لدار الكتب والوثائق القومية.

ثانياً: خطوات ترخيص موقع إلكترونى:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حاله.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرض الطلب على لجنة تراخيص المواقع.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

ثالثاً: خطوات ترخيص قنوات و شركات نقل محتوى وشركات بث وأجهزة بث:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حاله.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرض الطلب على لجنة التراخيص.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

وأشار المجلس إلى أن (17) تخصصاً تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى ( المتخصصة ) وهي:

١- الرياضة ٢- دراما ٣- أفلام ٤- سياحة وآثار ٥- ثقافة وفنون ( فن تشكيلي - رسم - نحت - استعراض - وخلافه ) ٦- أطفال ٧- علوم دين ٨- أخبار ٩- طبي وصحي وغذائي ١٠- تجميل وموضة وأزياء وديكور ١١ - سفرة وطهي ١٢- موسيقى ١٣ - مسابقات ١٤- تسويق إعلاني ( تليشوب ) ١٥- تعليمي وبحث علمي ١٦- وثائقي ١٧ - اقتصادي .

في سياق متصل، نصت المادة (5)من قانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكترونى، أو السماح له بالاستمرار فى ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عِرْقى، أو تعصب جَهوى، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أوالعنف، أو تدعو إلى أى من ذلك أوتسمح به.

كما نصت المادة 6 من القانون على أنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.

ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.

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