الحرارة أقل من 10 درجات بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأربعاء، حيث تتكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، ويكون الطقس مائل للدفء على والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، ومائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتابعت الهيئة: "خلال ساعات الليل يكون الطقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 13

وادى النطرون 20 12

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 18 11

السلوم 18 11

سيوة 21 09

بورسعيد 21 15

دمياط 20 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 13

العريش 20 12

رفح 20 11

راس سدر 24 12

نخل 20 03

نويبع 24 17

طابا 21 12

كاترين 15 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 14

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 11

بنى سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 11

سوهاج 22 11

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

ادفو 25 11

أبوسمبل 24 10

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 28 18

أبورماد 27 17

حلايب 26 20

راس حدربه 27 19​