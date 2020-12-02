شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: المحال والمطاعم التزمت بمواعيد الغلق الجديدة الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، إنه تلقى متابعات رؤساء المدن على غلق جميع المحلات والمطاعم والكافيهات في المواعيد التي حددها مجلس الوزراء وكلف المحافظ غرفة عمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الجهات التنفيذية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، مطالبا رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية بتشكيل لجان متابعة وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حزم.

وكانت الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف، بدات متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وقال محمد بكرى، رئيس مركز ومدينة الواسطى، انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محافظ بنى سويف تم غلق المحال التجارية والمولات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءا مؤكدا ان اصحاب المحلات التزموا بالتعليمات وبالغلق.

وقال على يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، ان حملة برئاستى ضمت نواب رئيس المدينة قمنا بالمرور على اصحاب المحلات والمطاعم الموجودة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة باغلاق المحلات في العاشرة مساءا مشيرا إلى ان اصحاب المطاعم والمحلات كانوا ملتزمين بالغلق وتم توثيق عمليات الغلق بالصور والفيديو.

وكانت محافظة بني سويف، أعلنت عن بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزارء، بشأن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وقرار وزارة التنمية المحلية، بداية من الثلاثاء 1 ديسمبر.