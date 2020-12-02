شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة 6 أكتوبر: عمل فواصل في الكوبري بعد التشغيل التجريبي ليس خطأ فني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس شريف الشريبني، رئيس مدينة 6 أكتوبر، إن عمل فواصل في الكوبري بعد التشغيل التجريبي ليس خطأ فني وإنما هو معتاد ويوجد مهندس استشاري يشرف عليه، موضحا أنه تم افتتاح تجريبي للكوبري قبل تشغيله رسميا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه لم يتم إغلاق الكوبري بشكل كامل بسبب الكثافات المرورية
وأشار المهندس شريف الشريبني، رئيس مدينة 6 أكتوبر، إلى أن جهاز المدينة يقوم بتنفيذ 18 كوبري ونفق.
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