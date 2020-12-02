شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدويه لعلاج كورونا تم احتكارها بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين بكفرالشيخ حمله موسعه لمتابعة الأسواق تحت إشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين لضبط المخالفين والمتلاعبين بأموال الدعم بدائرة المحافظة، وتم تشكيل حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بديوان عام المديرية تحت إشراف عبدالفتاح جابر مدير عام الرقابة وذلك بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة والأجهزة الرقابية الأخرى.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير المحضر رقم 10681 جنح أمن دولة طوارىء قسم اول كفرالشيخ لضبط مخزن أدويه بدون ترخيص وتم التحفظ على 277 نوع أدويه باجمالي 70000 عبوه بدون فواتير واحتكار بعض انواع أدوية فيروس كورونا، كما تم تحرير المحضر رقم 4404 جنح أمن دولة طوارئ مركز بيلا لضبط صيدليه بدون ترخيص وتم التحفظ على جميع الأصناف والأدويه الموجوده داخل الصيدليه، وتم ضبط سيارتان محملتان بكمية ١٦ طن أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بمدينة الرياض وقد تحرر محضرين رقما ٢٨١٨ و٢٨١٩ جنح أمن دولة طوارئ مركز الرياض.

كما تم ضبط صيدلية بدون ترخيص وضبط عدد ٤٩٢ صنف دواء بكمية ٣٠٠٠ عبوة دوائية والقائم على العمل غير صيدلي، ووجارى العرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.