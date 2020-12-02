شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مكتبة «بدون ترخيص» لعدم الالتزام بقرار الغلق بالمهندسين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، إن هناك التزام بنسبة 80% من المحلات في المهندسين بقرار الغلق عند العاشرة مساءً.
وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن
وأشار هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، إلى أن هناك حملة من الحي وشرطة المرافق في شارع شهاب وضبطت محل لبيع الأدوات المدرسية لم يلتزم بقرار الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، أن أول قرار سيتم اتخاذه هو تشميع المحل، خاصة أنه يعمل بلا ترخيص.
ولفت لوجود محل أغلق الإضاءة عندما فوجئ بدخول حملة التفتيش على مدى الالتزام بقرار وزير التنمية المحلية الذي يقضي بغلق المحلات عند العاشرة مساءً.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,541
-
تعافي
102,596
-
وفيات
6,636
كانت هذه تفاصيل خبر تشميع مكتبة «بدون ترخيص» لعدم الالتزام بقرار الغلق بالمهندسين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.