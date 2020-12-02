شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مكتبة «بدون ترخيص» لعدم الالتزام بقرار الغلق بالمهندسين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، إن هناك التزام بنسبة 80% من المحلات في المهندسين بقرار الغلق عند العاشرة مساءً.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن

وأشار هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، إلى أن هناك حملة من الحي وشرطة المرافق في شارع شهاب وضبطت محل لبيع الأدوات المدرسية لم يلتزم بقرار الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، أن أول قرار سيتم اتخاذه هو تشميع المحل، خاصة أنه يعمل بلا ترخيص.

ولفت لوجود محل أغلق الإضاءة عندما فوجئ بدخول حملة التفتيش على مدى الالتزام بقرار وزير التنمية المحلية الذي يقضي بغلق المحلات عند العاشرة مساءً.