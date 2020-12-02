شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: مطروح تفقد 2 مليون متر مكعب من مياه الأمطار سنويا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبد الصمد الضبع أستاذ مساعد بمركز بحوث الصحراء انه هناك حوالى ٢ مليون متر مكعب من مياه الامطار يذهب سنويا بلا فائدة فى مطروح وحدها .

وأكد الدكتور الضبع أن متوسط نزول المطر بمطروح يبلغ حوالى ١٥٠ ملم مكعب فى الموسم الشتوى من ٢١ ديسمبر وحتى ٢١ مارس.

ولكن ما حدث فى نوفمبر الماضى هو نزول حوالى ١١٠ملم مكعب فى اسبوعين مما تسبب فى الاضرار المعروفة فى المبانى والطرق .

وأشار الضبع الى ان الدراسات تشير الى ان السيل يحدث عندما يزيد معدل هطول الامطار عن ١٠ ملم مكعب.

وأكد الضبع على ضرورة عمل السدود اللازمة للاستفادة من تلك المياه بالاضافة الى ضرورة اخراج المبانى خارج مخرات السيول.

جاء ذلك خلال ندوة أقامها مركز اعلام مطروح اليوم حول مخاطر السيول والامطار على الحياة والمزروعات بمطروح.