شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد التزام المحال التجارية بالسويس بمواعيد الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التزم أصحاب المحال بالسويس بقرار رئيس الوزراء بغلق محالهم الساعة العاشرة مساء بدءا من، اليوم الثلاثاء. حيث رصدت «المصري اليوم» غلق المحال التجارية كالملابس والأحذية كذلك المكتبات. فيما استمرت المحال التي لم يشملها القرار في أداء عملها بانتظام كالسوبر ماركت والرقابة والصيدليات. وقامت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن السويس بالاشتراك مع قيادات الأحياء بالمرور بشوارع المحافظة للتأكد من الالتزام بقرار مواعيد الغلق. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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