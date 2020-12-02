شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لتعديات علي أراضي الدولة بالقرب من الآثار والسفارة السودانية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن مسؤولي حي جنوب مدينة أسوان من ازالة فورية لتعديات على اراضى املاك الدوله بجوار سور الآثار على مقربه من السفاره السودانيه بمنطقة الرضوانيه طريق السادات. كانت معلومات وردت إلى ادارة حي جنوب مدينة اسوان بقيام افراد بالتعدي على اراضي املاك الدولة بمنطقة الرضوانية، حيث انتقل محمود بهاء محمود بهاء نائب رئيس المدينة لقطاعي غرب وجنوب واشرف عنتر رئيس حي جنوب واشرف جلال نائب رئيس الحي وتم وقف اعمال البناء ومصادرة مواد البناء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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