شكرا لقرائتكم خبر عن حسب وظيفتك في الدولة تعرف على موعد صرف مرتبات ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة، يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر لمدة 3 أيام،.. طبقا ما أكدته وزارة المالية وتم تقسم صرف المرتبات العاملين بالحكومة إلى 3 مجموعات. 1- الثلاثاء 22 ديسمبر يتم صرف مرتبات والوزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال العام وشؤون مجلس النواب وزارة الداخلية والثقافة والآثار والأوقاف والإسكان والتجارة والصناعة والطيران المدني والبيئة والسياحة والبترول والأساكن والطرق والنقل والجهات التابعة لهم. 2- الأربعاء 23 ديسمبر سيتم صرف مرتبات الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، والتنمية المحلية والعدل والكهرباء، ودواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، بالاضافة إلى صرف مرتبات الهيئات مستقلة القضاء والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدول وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية واللجنة العليا للانتخابات ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 3- الخميس 24 ديسمبر سيتم صرف مرتبات وزارات التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والخارجية، والشباب والرياضة ووالمالية ووالجهات التابعة لهم، وفي هذا اليوم ايضا سيتم صرف مرتبات الأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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