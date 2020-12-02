شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يستجيبان لسداد مصروفات 500 تلميذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ لشرح مفصل من الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عما يحتويه المعرض من منتجات يدوية وخشبية ومنسوجات ومعرض شتاء دافئ.

قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن ،أنها اعجبت بمعرض منتجات طلاب المدارس للتعليم العام والتعليم الفني الذي تفقدته بالمعرض بحديقة صنعاء، وما يضمه من أعمال خشبية متميزة، إضافة لأعمال يديوية، بالإضافة لإقامة معرض شتاء دافئ مجاني للطلاب المنتمين للأسر الغير القادرة، مؤكدة أنها تشيد بالتعليم وبالمشاركة المجتمعية التي شهدتها، وتحيي الأيدي الشريفة التي تعمل بيديها.

جاء ذلك أثناء تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والاستاذ شاكر ندا، وكيل المديرية، وسلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكي، المدير العام للتعليم الفني.

ومن جانبه اشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمنتجات المتميزة للتعليم الفني والمجال الصناعي والتعليم العام، وأنه صمم على شراء بعض المنتجات المتميزة، مؤكداً أنه قرر مد المعرض لمدة 15 يوما بحديقة صنعاء.