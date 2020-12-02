شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. بدء الاختبارات الإلكترونية لمنتصف الفصل الدراسي الأول لتمريض القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ستبدأ الأربعاء الموافق ٢ ديسمبر إجراء الإختبارات الإلكترونية لمنتصف الفصل الدراسي الأول لكلية التمريض جامعة القناة بالمعمل المركزى للجامعة بمقره بكلية الطب البشرى بسعة ٤٢٥ جهاز .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تستعد بكامل طاقتها لإجراء الاختبارات الإلكترونية لمتطلبات الجامعة مع بداية الفصل الدراسي الأول لجميع الكليات.

كما أشارت الدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد كلية التمريض أن الإختبارات تبدأ من الأربعاء الموافق ٢ ديسمبر وتنتهى الثلاثاء ١٥ ديسمبر على مجموعتين لكل فرقه حيث تعقد إختبارات الفرقه الأولى والثانية تعقد يوم الأربعاء ٢ ديسمبر وعن الفرقة الثالثة فتؤدى اختبارها يومى الثلاثاء ٨ و١٥ ديسمبر .

أما إختبارات الفرقة الرابعه فتعقد يومي الخميس ٨ ديسمبر والخميس ١٠ ديسمبر جاء ذلك وفق ما أشارت إليه الدكتورة إيناس عبدالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.