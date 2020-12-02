بالصور.. مبادرة إنشاء رابطة التنمية المستدامة بجامعة القناة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أول مبادرة من نوعها لانشاء رابطة للتنمية المستدامة بالجامعة علي أن تكون رائدة فى دعم تحقيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بإقليم قناة السويس. وقال إن المبادرة تأتى فى اطار الدور المجتمعى للجامعة فى خدمة مجتمع اقليم القناة وسيناء التى تشهد العديد من المشروعات القومية الكبرى. وعقدت الدكتوره ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعا مع الدكتور سامي زلط أستاذ التنوع البيولوجي بجامعة قناة السويس، والدكتورة سحر الشطورى مدير مكتب التعاون الدولى لمناقشة مبادرة إنشاء رابطة للتنمية المستدامة تدعمها الجامعة بالتعاون مع هيئة قناة السويس ومحافظة الاسماعيلية. ومن جانبها أشارت الدكتورة ماجدة هجرس أن مبادرة رابطة التنمية المستدامة تهدف إلى حشد كافة الجهود والموارد المتاحة والخبرات البحثية لدعم تحقيق أهداف التنمية بما يتفق مع إستراتيجية مصر ٢٠٣٠. جدير بالذكر أن المبادرة تضمنت عدة لقاءات سابقة للدكتورة ماجدة هجرس مع فريق العمل من الجامعة والدكتور عطوة حسين مستشار الهيئة الإقتصادية لقناة السويس لشئون الاستدامة البيئية. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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