شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 48 ساعة وفاة ثانى طبيب متأثرا بكورونا بالدقهلية.. والنقابة: الشهيد 45 بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء بالدقهلية، الليلة، وفاة الدكتور ماجد ميخائيل، استشاري الباطنة بمستشفى طلخا المركزي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد 48 ساعة من وفاة الدكتور أحمد الباز استشارى الباطنة ومدير وحدة الجنينة السابق بنفس الفيروس .

وأكد الدكتور أسامه الشحات نقيب ٱطباء الدقهلية أن «ميخائيل» هو الشهيد رقم 45 لشهداء الأطباء بالدقهلية في مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19«

وقال «الشحات» في تصريحات للمصرى اليوم «أن الدكتور ماجد ميخائيل تم حجزه بمستشفى الصدر بالمنصورة عقب اصابته بفيروس كورونا لسوء حالته وتوفى بها بعد تدهور حالته الصحية، وذلك بعد أيام من وفاة زوجته متأثره بإصابتها بالفيروس»

وأضاف «تم ضم اسم الطبيب الشهيد لقائمة الشرف التي وضعتها لشهداء الواجب منذ جائحة كورونا لتخليد أسماء الأطباء شهداء الواجب الوطنى في معركة كورونا»

مشددا على ضرورة الإلتزام بتطبيق التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا لجموع المواطنين عامة والأطقم الطبية خاصة.