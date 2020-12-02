شكرا لقرائتكم خبر عن التزام أصحاب المحال بقرار الإغلاق في المواعيد المحددة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت المحال التجارية في اسوان التزاما من التجار واصحاب المحال باغلاق محالهم في المواعيد المحددة. وحرصت العديد من المحال على الاغلاق قبل الموعد بوقت كاف. فيما شهدت شوارع المدن دوريات من الشرطة للتنبيه على اصحاب المحال باللالتزام بتوقيت الاغلاق في المواعيد المحددة. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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