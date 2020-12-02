شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء أحياء بورسعيد يتابعون تطبق قرار غلق المحلات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد رؤساء أحياء الشرق والعرب والمناخ والزهور والضواحي ببورسعيد ورئيس مدينة بورفؤاد لجان متابعة ميدانية لالتزام المحلات العامة والمقاهي والكافيتريات بتطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة التي أصدرها وزير التنمية المحلية. وطاف العميد نعمان محمد رئيس حي الشرق على المحلات التجاريه والبوتيكات والكافيتريات بشوارع الجمهورية وطرح البحر، كما قام عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب ومنصور بكري رئيس حي المناخ بالمرور على محلات وفروشات شارعي التجاري والحميدي وكافتريات شارع الثلاثيني وطرح البحر. والتزم الغالبية العظمي بالاغلاق في المواعيد. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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