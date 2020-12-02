شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر ضد المحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خالف عدد من المحال التجارية في جنوب الاقصر بمواعيد الغلق المحددة والاستمرار في تقديم خدماتها والاستمرار بعد المواعيد المعلنة، فيما التزم عدد كبير جدا من المحال التجارية بالقرارات والاغلاق فى المواعيد المحددة.

وقام عدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمرور بمدينة الاقصر وباقى مدن المحافظة للتأكد من تطبيق قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، وذلك في إطار المتابعة لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.

وخلال المتابعة من اللحان المشكلة، تم ضبط محل مخالف للقرار، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل اللجان المرور بشوارع المدن للتأكد من تنفيذ القرارات من خلال مجالس المدن والقيادات الأمنية بكل مدن المحافظة.