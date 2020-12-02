شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يحذر من الشائعات في مواجهة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية من الشائعات في مواجهة الموجة الثانية من كرونا مطالبا المواطنيين بمزيد من الوعى لعبور تلك الموجة كما حدث في الموجة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع مع قيادات جمعية الهلال الاحمر وجه خلاله التحية للهلال الاحمر وشبابه لدورهم في مواجهة كورونا وقيادة حملات توعية بالمدارس، بحضور المهندس احمد عصام الدين نائب المحافظ ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر بالإسماعيلية ووفد من أعضاء اللجنة التنفيذية بالهلال الأحمر والقيادات التنفيذية ومدير إدارة المرور والحماية المدنية ومديري عموم المديرية من الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وذلك لمناقشة نتائج حملة التوعية المنفذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الموجه الثانية على مستوي المحافظة.

وخلال المؤتمر أستعرض الهلال الأحمر ما تم تنفيذه خلال مبادرة عام دراسي أمن والتي كان من المستهدف الوصول إلى 600 مدرسة وتم الانتهاء من 510 مدرسة ومن المقرر أن ينتهي المستهدف بالكامل 15 ديسمبر الجاري، وقد بلغ عدد المستفيدين منها حتي الأن 40.031 طالب وتم توزيع عدد 2252 شنطة نظافة وتعقيم.

كما أستعرض الهلال الأحمر خلال الأجتماع أطلاق أولي قوافلة الطبية أمس بالتعاون مع الصحة والتضامن الأجتماعي بقرية أبوضفيلة بالقنطرة غرب والتي تضمنت قسم الأطفال والجلدية والعظام والباطني والنساء وتم الكشف على 479 مواطن وصرف العلاج بالمجان، ومن المنتظر أطلاق حملة غدا بمركز ومدينة أبوصوير وتستمر القوافل الطبية حتي مارس 2021 حتي تغوب كافة قطاعات المحافظة وتوابعها.

كما ناقش محافظ الإسماعيلية ما تم من أعمال لإنشاء أول مركز أقليمي بالإسماعيلية يخدم محافظات القناة وأكد على ضرورة المتابعة وتيسير وتذليل كافة المعوقات لأنشاء مركز إقليمي امن من حيث السلامة الإنشانية والمدنية.

وأشاد المحافظ بجهود كافة أجهزة الدولة وتضافر كافة الجهود لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا وأوصي المحافظ المواطنين بأتباع كافة الإجراءات الأحترازية ومراعاة التباعد الأجتماعي وعدم الانسياق خلف الشائعات، مؤكدا ان الجهاز التنفيذي لم ولن يدخر جهدا في توفير كافة سبل تيسير العمل.