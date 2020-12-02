شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق «فتاة سقالة الإسكندرية»: «تعاني من شلل نصفي.. وتحتاج لعلاج على نفقة الدولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى حنفي، شقيق «أميرة» الفتاة التي تعرضت لحادث سقوط «سقالة» عليها أثناء دخولها المجمع الطبي في الإسكندرية، إن أميرة تُعاني حاليًا من «شلل نصفي» و«تبول لا إرادي»، قائلًا: «إحنا مش عايزين حاجة إحنا عايزين علاجها يبقى على نفقة الدولة».

وأضاف «حنفي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة للمستشفيات فالأطباء متعاطفين معنا لأبعد الحدود، قائلًا: «كتر خير الدكاترة»، مشيرًا إلى أن شقيقته تتلقى الرعاية الطبية المطلوبة.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن كلية الطب تتكفل تمامًا بأي إجراء طبي لصالح أميرة سواء داخل المستشفيات الجامعية أو خارجها، موضحًا أنه تواصل مع خطيب أميرة وأبلغه بهذا.

وأضاف «نبيل» أن الدكتورة عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، تواصل مع الشركة المسؤولة عن الترميم في الجامعة والتي تقوم بأعمال الترميم حاليًا، وأبلغها بأن أي نوع من العلاج داخل أو خارج مصر سوف تتكفل الشركة بذلك.

وأكد «نبيل» أنه بعد شفاء أميرة من وعكتها الصحية فمكانها في العمل بكلية الطب جامعة الإسكندرية موجود.