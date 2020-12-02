إجراءات جادة في اليوم الأول لغلق المحلات بالمنيا.. وتكليف رؤساء المراكز بالمتابعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت اليوم الأول لتطبيق قرار مواعيد غلق المحلات والمقاهي والكافيهات في المنيا إجراءات جادة من خلال والاكوال الأمنية ولجان الوحدات المحلية لتنفيذ التوقيت الشتوي. فيما اصدر المحافظ اللواء أسامة القاضي، كتاب دوري يحمل رقم 161 لسنة 2020، بشان تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة. وزع الكتاب الدوري على رءوساء المدن والمراكز، ومديرية التموين، وشمل الكتاب الدوري مواعيد فتح المحلات والكافيهات والورش والإعمال الحرفية كلا في مواعيدها. شدد الكتاب الدوري الذي حصلت المصري اليوم، على صورة منه، على الالتزام بالمواعيد المحددة، لفتح المحلات والمقاهي والكافيهات، اعتبارا من اول ديسمبر، وإحالة المخالفين للنيابة العامة. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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