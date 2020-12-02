شكرا لقرائتكم خبر عن شروط مسابقات جامعة القاهرة لتلاوة القرآن والإنشاد الدينى وأبحاث مشروعات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إدارة الخدمات الإلكترونية بجامعة القاهرة بالتعاون مع إدارات الأنشطة، مسابقات الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور كمال الشاذلى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك فى المجالات التالية:

1 – مسابقة في تلاوة القرآن الكريم وتجويده.

2 – مسابقة في الإنشاد الديني.

3 – مسابقة "اعرف بلدك" معلومات عن معالم مصر.

4 – مسابقة بحوث عن المشروعات القومية في مصر.

وحددت جامعة القاهرة، أن التقديم في هذه المسابقات عن طريق الأونلاين فقط، كما أعلنت الشروط الخاصة بكل مسابقة وهى فى مسابقة تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني: يقوم الطالب بتصوير نفسه (صوت وصورة) في مدة لا تزيد عن ثلاث دقائق.

وفى مسابقة "اعرف بلدك"، كانت الشروط كتابة الطالب في النواحى (السياسية – الاقتصادية – والتاريخية والجفرافية- والثقافية والفنية) بحث لا يقل عن 20 صفحة ثم قم بتصوير نفسك في مدة لا تقل عن 10 دقائق تتحدث فيها عن البحث صوت وصورة.

وجاءت شروط مسابقة البحث عن المشروعات القومية بكتابة نبذة مختصرة عن 10 مشاريع قومية جديدة مع الكتابة عن مشروع منهم بالتفصيل، موضحا الموقع – المساحة – المبانى والبنية التحتية – التكلفة المالية –الغرض – والعائد الاقتصادى والاجتماعى في (20 صفحة ) ثم قم بتصوير نفسك في مدة لا تقل عن 10 دقائق تتحدث فيها عن البحث صوت وصورة.

وقررت جامعة القاهرة، أن ترسل الأعمال على البريد الإلكتروني معنونة بعنوان المسابقة، وكتابة البيانات فى الإيميل الاسم والكلية والفرقة والرقم القومي، أو وضع العمل على أسطوانة (cd) وأكتب عليها اسمك وسلمها لإدارة الأنشطة بمدينتك، ليتم فرزها واختيار المرشحين تمهيدا لدخول أعمالهم بعد ذلك للعرض على لجنة تحكيم لتحديد الفائزين.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، حددت موعد قبول الأعمال من يوم 1 ديسمبر حتى يوم 21 ديسمبر 2020 على أن تكون قيمة الجوائز 1000 جنيه الفائز الأول في كل مسابقة 500 جنيه المركز الثانى 300 جنيه المركز الثالث.