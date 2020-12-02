شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأمم المتحدة للطفولة يدعم جهود مصر لتأمين العملية التعليمية للحد من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر، إنه يعمل على مدار عقود كبيرة في هذا المجال في أكثر من 90 دولة. وأضاف هوبكنز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي عبر فضائية دي إم سي، أننا نساعد أى حكومة في تحقيق حقوق الأطفال في التعليم والصحة والتغذية والتخلص من الفقر فى كافة الدول.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم قامت بإجراءات كثيرة لضمان سلامة التلاميذ فى المدارس مع كورونا تم تقديم العديد من المعدات لضمان سلامة الأطفال في المدارس فى ظل جائحة كورونا.

وتابع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة أننا نعمل على تقديم الدعم للأطفال أن يكون لديهم المرافق الصحية والتعليمية ونحافظ على حقوق الأطفال فى نطاق عدة.

وأشار هوبكنز إلى أننا في مصر نعمل على مدار عقود ولدينا علاقات قوية مع الحكومة المصرية ووزارة الخارجية والصحة والتعليم والعدل والتضامن والشباب والعديد من الوزارات والجهات الوطنية الأخرى.

ومن جانب آخر، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن تفشى فيروس كورونا تسبب فى حدوث جائحة أخرى وهى جائحة العنف العائلى ضد المرأة، وقالت منظمة اليونسكو على "تويتر"، "تسبب كوفيد 19 بحدوث جائحة ثانية، هى جائحة العنف العائلى ضد المرأة التى تحدث فى الظّل".

وأفادت منظمة اليونسكو، بأنه قد ينتج عن كل 3 أشهر نمضيها فى الحجر الصحى بسبب جائحة كورونا 15 مليون حالة إضافية من العنف الأسرى ضد الفتيات والنساء، وأكدت المنظمة الأممية أنها فى طليعة من يُشرك الرجال والفتيان فى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وفى الحفاظ على سلامتهنّ.

وقبل ذلك، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ارتفاع معدلات العنف الأسرى ضد الفتيات والنساء بشكل عام، داعية إلى تكثيف الجهود لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة العنف الأسرى ضد النساء، ونشرت المنظمة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، إحصائية تفيد بارتفاع معدلات العنف الأسرى ضد الفتيات والنساء ووصلت إلى 30% فى المتوسط أثناء فترة الإغلاق المترتبة على تفشى كورونا.

وأقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وجود تحيز صارخ ضد المرأة فى مجالات التوظيف المتعلقة بمجالات التكنولوجيا فى العالم، موضحة أن هذا التحيز ضد عمل المرأة فى المجال التكنولوجى سيزيد من ترسيخ قوالب التفرقة بين الجنسين، وطالبت المنظمة الدولية باجتثُّاث جذور التحيز فى مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت منظمة اليونسكو، فى رسالة لها على الحساب الرسمى بموقع "تويتر"، نسبة تمثيل النساء العاملات فى مجال التكنولوجيا، قائلة: "تمثل النساء نسبة 22% فقط من عدد العاملين فى مجال الذكاء الاصطناعى فى العالم، وهناك تحيّز صارخ ضد المرأة على صعيد الوظائف فى مجال التكنولوجيا، مما يرسّخ القوالب النمطية الجنسانية".