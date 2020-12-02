شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى هندسة طرق: مصر من أكثر الدول المتقدمة فى مجال النقل والطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عماد نبيل، استشارى هندسة الطرق، إن مصر من أكثر الدول التي تتقدم في مجال النقل والطرق، حيث إن التطور الذى يحدث في مصر نتيجة الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة لتظل مصر دائما بصورتها المبهرة ويعاد إليها الوجه الحضارى وتحسين المشهد العام لمصر لإعادتها لما تستحقه.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن الطرق السريعة 7 آلاف كم، نجحت فى انخفاض الحوادث بنسبة 44%، وانخفاض القتلى والجرحى 50%، وتحسن الوصولية بنسبة 22%، وتوفير الوقت 25%، وهو ما ينعكس على وقود السيارات واستهلاكات السيارة مما يوفر العملة الصعبة التي تصب في الناتج القومى المحلى.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء تابع تطوير طريق الفيوم من الطريق الأوسطى حتى ميدان الرماية، بطول 16 كم وعرضه 4 إلى 9 حارات، ويأتي للقضاء على الكثافات المرورية، مشددا على أن الطريق مهم لأنه يخدم منطقة الآثار والرماية وحدائق الأهرام، من مداخل مدينة الواحات وحدائق أكتوبر، فإن توسعة الطريق وإعادة الربط يخلق حالة من التسيير للحركة المرورية لكل سكان هذه المناطق، بالإضافة إلى إنشاء تقاطع حر ييسر حركة المرور والانتقال من طريق الواحات والفيوم.

وأشاد بتوصية رئيس الوزراء بإنشاء ثلاث كبارى على المناطق السكنية، لأنه بعد أن يكبر الطريق يكون هناك صعوبة في مرور المشاة، مؤكدا أن المنطقة حول المتحف المصرى الكبير مهمة لأنه يتأهب للافتتاح على مستوى عالمى، لأنه سيكون أكبر متحف في العالم، وهذه المنطقة لا يصح أن يكون بها أي كثافات أو ازدحام مرورى.