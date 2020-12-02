شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ديسمبر القضاء الإدارى ينظر أولى جلسات الطعن على قرار حل مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، جلسة 13 ديسمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والذى يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك.

واختصم الطعن كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى بوزارة الشباب والرياضة.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التى فحصت ملفات نادى الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت الوزارة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وتابعت الوزارة فى بيانها، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.