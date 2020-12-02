"مياه الجيزة": حفر 400 بالوعة صرف خلال شهر لشفط مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

كشف المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم إنشاء محطة رفع في نفق إمبابة، وكذلك كافة الأنفاق داخل المحافظة، بالإضافة إلى استمرار الشركة في تطهير وتنظيف كافة بالوعات المطر والصرف، بجانب غرفة عمليات مستمرة تعمل على مدار اليوم.

وأضاف أنه تم تنفيذ 400 بالوعة في مختلف شوارع المحافظة، وذلك في إطار خطة الشركة للاستعداد لسقوط الأمطار، والمساهمة في سرعة شفط المياه من الشوارع الرئيسية، والقضاء على أي تجمعات لمياه الأمطار عقب سقوطها.

وحول أماكن البالوعات، قال رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم حفر عدد 400 بالوعة خلال شهر وذلك في المناطق والمحاور الرئيسية منها جامعة القاهرة، وشارع البحرالأعظم، ومحور ٢٦ يوليو، وشارع السودان، وكورنيش الوراق، وشارعي فيصل والهرم.

وأضاف المهندس منصور بدوي، أنه تم حفر 8 آبار في عدد من المناطق الرئيسية منها 4 آبار في طريق الإسكندرية الصحراوي، وبئر واحد في ميدان الرماية، وبئرين في نفق البدرشين، بالإضافة لعدد 1 بئر فى منطقة كرداسة.

وأكد أن كمية مياه الأمطار التي سقطت في شوارع المحافظة الأسبوع الماضي، تمثل ضعف الكمية التي سقطت الأسبوع قبل الماضي، لافتا إلى أنه تم السيطرة على كافة تجمعات المياه خلال فترة لم تتخطى الـ5 ساعات من سقوط الأمطار، نظرا للاستعداد المسبق وإعلان حالة الطوارىء قبل سقوط الأمطار بأيام.