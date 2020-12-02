شكرا لقرائتكم خبر عن زوج علق لافتة حب لزوجته: زعلت لما الحى شالها.. والزوجة: شوفتها بالصدفة وأنا ماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسلام عجمى، زوج علق لافتة معبرة عن حبه لزوجته، إنه يحب زوجته جداً، وأراد من تعليق اللافتة تعبيره عن حبه للزوجة بشكل جديد، مشيراً إلى أنه كان يريد إسعاد زوجته فقط، قائلاً: "زعلت لما الحي شالها، وكنت أقصد إسعاد زوجتي فقط، وظلت اللافتة يوما واحدا وبعدها أزالها الحي".

وأكمل الزوج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "كان هناك تعليقات سخفية من البعض ولكن هذا الأمر لم يلفت انتباهى، فيما قالت زوجة إسلام، إنها تملك محلا في المنطقة التى توجد بها اللافتة، ورأت اللافتة وهي تسير في الشارع".

وفي السياق نفسه، شهدت منطقة البشاير بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لافتة بعنوان: "رسالة من فخر الرجال إلى زوجتى وحبيتى وروحى وعمر أم عمر ويوسف ارجعى إلى بيتك"، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اللافتة.

وكانت فتاة قد قامت بتعليق "بنر" أمام منزل حبيبها بشارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تتغزل فيه، وأعلنت حبها وعشقها له، واستيقظ سكان الشارع على وجود اللافتة فى الشارع أمام مسجد قادوس، وسادت حالة من التعجب بما فعلته الفتاة، وكتبت الفتاة على اللافتة: "سلمت خلاص معدش ينفع أكابر تانى ومقدرش أبعد عنك تانى".