شكرا لقرائتكم خبر عن جولة للأجهزة التنفيذية بالقاهرة للتأكد من التزام المحال بمواعيد الغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الحكومة في تطبيق قرار غلق المحلات التجارية والمطاعم والمتاجر في أول أيام تطبيق القرار. كما أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة فى عدد من مناطق وأحياء العاصمة شملت منطقة وسط المدينة ومدينة نصر للتأكد من التزام المحال بمواعيد الإغلاق التى قررها مجلس الوزراء.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي بدأ تطبيقها اليوم والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها صيفا الساعه 7 صباحا وينتهي النشاط ويتم الغلق في تمام الساعة 11مساء ، وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعه 7 صباحا حتى 10 مساء. وبالنسبة للبازارات والمطاعم سيكون العمل صيفا بداية من الساعة 5 صباحا وحتى 1 صباحا صيفا بينما تكون فترة العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12 مساء.

وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فستكون مواعيد عملها من 8 صباحا حتى 7 مساء صيفا، ومن 8 صباحا حتى 6 مساء شتاء، كما سيتم يومي الخميس والجمعة فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا وحتى 12 مساء صيفا، بينما ستعمل خلال الشتاء من 7 صباحا حتى 11مساء ، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعة من 5 صباحا حتى 1 صباحا صيفا وشتاء.

يذكر أنه سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والأفران والمخابز والصيدليات، كما سيتم استمرار خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.