جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ 19 كوبرى ونفقا و8 كبارى مشاة لجذب استثمارات بالمليارات

وأضاف الشربيني، خلال مداخلة لبرنامج مساء دي إم سي، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية دي إم سي، أنه جرى العمل على رفع كفاءة طرق الواحات بمسافة تقدر بـ35 كيلو مترا، والهدف منه تقليل الكثافة المرورية التي تحدث.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أنه جرى العمل على تنفيذ 19 كوبرى ونفقا إضافة إلى 8 كباري مشاة مما سيعمل على جذب استثمارات بالمليارات.

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وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك محاور رئيسية يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك 200 كيلو متر يتم انشائها بشكل جديد وإعادة تأهيل الطرق فى المدينة.

ولفت رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أنه يتم عمل عشرات الكبارى والأنفاق لخدمة هذه الطرق بجانب تنفيذ الطريق الداعم المتجه لـ6 أكتوبر، موضحا أنه سيتم الانتهاء من طرق الواحات فى نهاية ديسمبر المقبل، بجانب الانتهاء من طريق الفيوم فى 30 سبتمبر المقبلة.