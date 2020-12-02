شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يوافق على تعيين أمجد العضايلة سفيرا للمملكة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، على قرار مجلس الوزراء، بتعيين الوزير الأسبق أمجد العضايلة سفيرًا للأردن في جمهورية مصر العربية ومندوبا للمملكة لدى جامعة الدول العربية.

وقال السفير العضايلة عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: "شرف تمثيل بلدى والملك عبدالله الثانى حفظه الله ورعاه، مهمة وطنية أعتز بها وأفخر، وأسأل الله أن يوفقنى على أدائها على أكمل وجه بما يليق بالأردن العزيز وشعبه العظيم".

يذكر أن الوزير العضايلة شغل منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام في حكومة الدكتور عمر الرزاز وسفيرا للأردن في موسكو وتركيا، إضافة لخدمته الطويلة كمدير للاعلام ومستشار لجلالة الملك في الديوان الملكي.