شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم النساء بقصر العينى: ثلث سيدات العالم يتعرضن للعنف بواقع 1.3 مليار سيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب سليمان، أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، إن وحدة علاج العنف ضدر المرأة بقصر العينى، أول وحدة لعلاج العنف ضد المرأة بالمستشفى، وهى وحدة متكاملة مختصة بالتعامل مع السيدات المعنفات اللاتي يتعرضن للعنف بصورة أو أخرى.



وأضاف الدكتور إيهاب سليمان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن المجلس القومي للمرأة أطلق مبادرة بإنشاء وحدات في جميع الجامعات في مصر، وإعطاء دورات تدريبية لتدريب مدربين وأطباء وتمريض وكل الهيئة المعاونة بحيث تنتشر في جامعات مصر، وكانت تلك مبادرة جيدة جدا.



وأوضح أن الوحدة يعمل فيها أطباء من قسم النساء والتوليد وأطباء بقسم الأسرة وأطباء متخصصون في الصحة النفسية وآخرون من الطب الشرعي، للتعامل مع المعنفات، لافتا إلى أن ثلث سيدات العالم يتعرضن للعنف بصورة أو بأخرى بواقع 1.3 مليار سيدة، حيث أن الحرمان من الميراث أو التعليم أو الزواج المبكر وغيره جميعها يعتبروا عنف.



ونوه بأنه خلال عام 2014 تعرضت 8 ملايين سيدة للعنف طبقا لإحصائيات المجلس القومي للمرأة، معقبا: "تقديم الخدمات دون حجز، قصر العيني مفيهوش حجز أو تليفون"، مؤكدا أنه يتم الحفاظ على سرية بيانات المعنفات.