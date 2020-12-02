شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تكشف تفاصيل عقوبات المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القانون يقول إنه فى حال عدم التزام المحال التجارية بمواعيد العمل، فيجرى توجيه تنبيه كتابى لصاحب المحل لمدة أسبوعين، ثم أسبوعين يصدر قرار بإيقاف الترخيص مؤقتا، وفي حال استمرار فتح المحل بكسر مواعيد العمل المحددة تلغى تراخيص المحل بشكل نهائى، وتتنوع العقوبات على مخالفات مواعيد العمل.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة mbc مصر: "نقر نظام لم يكن موجودا من قبل، وهو قرار خرج بتوافق بين الوزارات المختلفة والأجهزة المختصة، وجرى إصدار قانون به، ووضع مواعيد للمناطق السياحية بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتنسيق مع وزير الآثار لتعديل مواعيد تلك المناطق ومواعيد غلق المحلات".

وقال: "جهة التنفيذ لهذه القرارات هي المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن بكل محافظة، ووزير التنمية المحلية شدد على المحافظين بتفعيل لجان المتابعة للتفتيش، وهتنزل فى جولات بجانب مجموعات الرصد لمتابعة هذا الأمر، بهدف إقرار القانون والعمل به".

وبدأت محافظات مصر اليوم تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات وفقا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

وتبدأ مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء.