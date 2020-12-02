شكرا لقرائتكم خبر عن القضاة المشرفون على إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب يتسلمون الأوراق الانتخابية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، الأوراق الانتخابية من بطاقات ابداء الرأى ومحاضر الاقتراع والفرز، يومى السبت والأحد المقبلين حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم مبكرا خلال يومي الاقتراع فى الداخل المحدد لهما 7 و8 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تتم عملية التصويت فى الداخل من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، كما سيتم تسليمهم حقائب تحتوى على كافة المستلزمات الطبية الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق عمليات الاقتراع فى الخارج والداخل خلال ختام جولات المرحلة الثانية، حيث تم طباعة ما يقرب من 30 مليون بطاقة اقتراع التى يستخدمها الناخبين فى إبداء رأيهم، كما تم طباعة الأوراق الانتخابية الأخرى.

وأكدت الهيئة أنها تابعت عن كثب مدى جاهزية مراكز الاقتراع من ناحية السلامة الإنشائية والفنية لها، وكذا الترتيبات الخاصة بتوفير صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة فى الاقتراع من قفازات بلاستيكية واقلام وكبائن للاقتراع السرى المباشر.

كما وفرت الوطنية للانتخابات، كافة المستلزمات الواقية من كورونا حيث يتم تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الإقتراع، مع إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من اجل مصر مقاعد قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعد ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الاولى بالنظام الفردي.

وحسم من الجولة الاولى 41 مقعدا من اصل 141 مقعد بنظام الفردي وتبقى 100 مقعدا تجري عليهم الانتخابات الاعادة بين 200 مرشحا في أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتتمثل المقاعد التي حسمت في 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعد فردي تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعد وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردي تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردي تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.