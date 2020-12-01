شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: الإيقاف عقوبة المحال المخالفة لمواعيد الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار وزير التنمية المحلية، الخاص بمواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والمولات، بدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء المواق 1 ديسمبر 2020.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، أن عقوبة أصحاب المحال غير الملتزمين بالمواعيد المُعلنة لغلق وفتح المحال، تبدأ بالتنبيه بحيث يتم إعلان صاحب المحل المُخالف، في صورة إنذار رسمي، ويتم متابعة هذا الإنذار من خلال لجان المتابعة لمدة أسبوعين، في حالة الالتزام، لم تكون هنا كعقوبات، أما في حالة عدم الالتزام سوف يتم إلى الانتقال إلى الدرجة الثانية من العقوبة، وهي الإيقاف لمدة شهر، وعدم فتح المحل مرة أخرى إلا بإذن كتابي من المركز التكنولوجي المُختص بإصدار التراخيص.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن هناك مجموعات رصد تُتابع التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الفتح والغلق الجديدة. مُهيبًا بجميع المواطنين الالتزام بالمواعيد حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة وفقًا للقانون.