شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في مابوتو يلتقي رئيس الاتحاد العام الموزمبيقي للمؤسسات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار جهود السفارات المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، التقى السفير حاتم الألفي سفير مصر في مابوتو مع المهندس Agostinho Vuma رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام الموزمبيقي للمؤسسات الاقتصادية، حيث أكد على التوجه المصري نحو الاستمرار في تطوير التعاون الاقتصادي مع مختلف دول القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة، ومن بينها موزمبيق، مع إعطاء أولوية للاستثمار بدول القارة في مختلف المجالات وخاصة بقطاعي البنية الأساسية والتصنيع، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً من جانب رجال الأعمال المصريين بدخول السوق الموزمبيقية وهو ما عكسه قيام ممثلي عدد من الشركات الكبرى بزيارات عمل إلى موزمبيق.

في هذا الإطار، اتفق السفير الألفي مع رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الاقتصادية على تعزيز التنسيق بين الجانبين لتطوير التعاون الاقتصادي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في شهر يونيو 2019، وذلك على هامش زيارة الرئيس الموزمبيقي للقاهرة. كما تطرق السفير المصري إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية والموزمبيقية في المعارض التجارية والصناعية التي تقام في البلديّن، مشيراً إلى مشاركة شركات مصرية لأول مرة في معرض FACIM التجاري والصناعي الدولي بمابوتو عام 2019، وضرورة النظر في تنظيم زيارات مُتبادلة لرجال الأعمال المهتمين بالاستثمار، وخلق شراكات عمل بين الجانبين، فضلاً عن دراسة العقبات التي تواجه تطوير التعاون المُشترك وإيجاد حلول لها، وبما يستهدف إعطاء دفعة للتبادل التجاري والاستثماري بين الدولتيّن.

من جانبه، أعرب المسئول الموزمبيقي عن استعداد الاتحاد لاستقبال رجال الأعمال المصريين في بلاده وترتيب المقابلات اللازمة لهم، وكذا تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في موزمبيق، مضيفاً أن الاتحاد سيقوم خلال النصف الأول من العام القادم بتنظيم دورة جديدة من المؤتمر الدولي للقطاع الخاص الموزمبيقي، ومعرباً عن أمله في مشاركة أكبر عدد من الشركات المصرية في هذا المؤتمر.



في إطار جهود السفارات المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، التقى السفير حاتم الألفي سفير مصر في مابوتو مع المهندس Agostinho Vuma رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام الموزمبيقي للمؤسسات الاقتصادية، حيث أكد على التوجه المصري نحو الاستمرار في تطوير التعاون الاقتصادي مع مختلف دول القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة، ومن بينها موزمبيق، مع إعطاء أولوية للاستثمار بدول القارة في مختلف المجالات وخاصة بقطاعي البنية الأساسية والتصنيع، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً من جانب رجال الأعمال المصريين بدخول السوق الموزمبيقية وهو ما عكسه قيام ممثلي عدد من الشركات الكبرى بزيارات عمل إلى موزمبيق.

في هذا الإطار، اتفق السفير الألفي مع رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الاقتصادية على تعزيز التنسيق بين الجانبين لتطوير التعاون الاقتصادي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في شهر يونيو 2019، وذلك على هامش زيارة الرئيس الموزمبيقي للقاهرة. كما تطرق السفير المصري إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية والموزمبيقية في المعارض التجارية والصناعية التي تقام في البلديّن، مشيراً إلى مشاركة شركات مصرية لأول مرة في معرض FACIM التجاري والصناعي الدولي بمابوتو عام 2019، وضرورة النظر في تنظيم زيارات مُتبادلة لرجال الأعمال المهتمين بالاستثمار، وخلق شراكات عمل بين الجانبين، فضلاً عن دراسة العقبات التي تواجه تطوير التعاون المُشترك وإيجاد حلول لها، وبما يستهدف إعطاء دفعة للتبادل التجاري والاستثماري بين الدولتيّن.

من جانبه، أعرب المسئول الموزمبيقي عن استعداد الاتحاد لاستقبال رجال الأعمال المصريين في بلاده وترتيب المقابلات اللازمة لهم، وكذا تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في موزمبيق، مضيفاً أن الاتحاد سيقوم خلال النصف الأول من العام القادم بتنظيم دورة جديدة من المؤتمر الدولي للقطاع الخاص الموزمبيقي، ومعرباً عن أمله في مشاركة أكبر عدد من الشركات المصرية في هذا المؤتمر.