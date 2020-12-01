شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف صحي «قرية صفانية» في العدوة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية صفانية، التابعة للمركز، لتدخل القرية ضمن القري التي تم توصيل خطوط الصرف الصحي بها، لحل مشكلة المياه الجوفية، ومياه الصرف المنزلي والقضاء على التلوث.

شارك في حفل الافتتاح المهندس محمد عبدالمجيد، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز، والنائب إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، وسعودي عبدالرحمن، الفائز بمقعد مجلس النواب للدورة الجديدة 2021- 2015، ولفيف من أهالي القرية، وسط فرحة وبهجة من أهالي القرية.

يذكر أن قرية صفانية تعد خامس قرية بدائرة المركز تنتفع بمشروع الصرف الصحي.