شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب»: أسعار التصالح مرتفعة.. وسنقوم بدورنا لصالح المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عددًا من النواب طالبوا بمد فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية، على قناة صدى البلد، أن أرقام المخالفات في البناء أكثر من 2.5 مليون مخالفة -التي تقدمت حتى الآن-.

وأكد المهندس أحمد السجيني أن بعض المواطنين يرغبون في التصالح عن وحداتهم المخالفة ولكن أسعار التصالح مرتفعة عليهم.

وأشار إلى أن أسعار التصالحات في المدن الجديدة لا زالت مرتفعة، موضحا أنه تم جمع 14 مليار جنيه من جدية التصالح يمثلون 25 % من أموال التصالح في مخالفات البناء حتى الآن.

وأوضح أن أحد رؤساء المدن الجديدة أكد أن نسبة المتقدمن بطلبات تصالح في مخالفات البناء حتى الآن حوالي لـ 30 %، مشيرا إلى أن مد فترة التصالح سلطة تقديرية لرئيس الحكومة.

وأضاف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الإسكندرية حصّلت نحو 1.5 مليار جنيه من التصالح في مخالفات البناء.

واستطرد: إذا لم تتحرك الحكومة لصالح المواطنين في مخالفات البناء فإن مجلس النواب سوف يطلع بدوره ويتحرك، مردفا «احنا مش في معركة سياسية ولا نسعى لشو إعلامي».

وناشد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من لديه ملاحظات أو اقتراحات بشأن قرار إغلاق المحلات يرسلها لمجلس النواب.