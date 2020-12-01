شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «التنمية المحلية» على تطبيق مواعيد إغلاق المحال التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم نزول وحدات الإدارة المحلية مع فرق المتابعة الدائمة مع مديريات الأمن لتنفيذ هذه لقرارات.

وأشار الدكتور خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية بفضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك قانون للمحال العامة ينص على فتح المحال والمولات التجارية من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة الدليفري على مدار 24 ساعة.

وأوضح أن هناك لجان تابعة لوزارة الداخلية ستفتش على الأمر وتطبق عقوبات تدريجية تبدأ بإنذار كتابي وإذا تكرر الأمر خلال 15 يوما يتم إغلاق المنشأة لمدة شهر ولا يجوز الفتح إلا من خلال إذن كتابي من الهيئة المسئولة في الحي الذي توجد به المنشأة وإذا تكرر يتم سحب التراخيص وفقا للقانون 154 الصادر في عام 2019 .

وأشار إلى أنه يجوز فتح وغلق المحال التجارية في بعض المناطق التي بها كتلة سكانية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ.