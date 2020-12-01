شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه شمال سيناء» تعلن عن وظائف لأبناء المحافظة والمقيمين (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء عن عدد من الوظائف لشباب الخريجين من أبناء محافظة شمال سيناء أو المقيمين بها إقامة دائمة.

وأكد المهندس سعيد أبراهيم بده، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أنه يتم تقديم الطلبات الكترونيًا عبر الصفحة الرسمية للشركة، حيث تم تخصيص رابط للتقدم للوظائف المطلوبة.

أضاف «بده» أن الوظائف المطلوبة هي مهندسين وكيميائيين وأمناء مخازن وفنيين وكتبه وحرفيين وسائقين ومشرفي ورديات وحراس أمن وسباكين وبرادين ولحامين.

أشار «بده» ألي أن شغل الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد، حيث يشترط الخبرة في عدد من الوظائف المعلنة، والا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا ميلاديًا، وأن يكون من أبناء محافظة شمال سيناء أو المقيمين بها أقامة دائمة.