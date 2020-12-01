شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء نادي لمتحدي الإعاقة على مساحة 10 أفدنة في المنيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إنشاء نادي متحدى الإعاقة بالمنيا الجديدة على مساحة 10 أفدنة بمنطقة النوادي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بذوي الهمم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وضمن مشروعات قطاع الشباب والرياضة الجاري تنفيذها بالمحافظة، حيث يجري حاليا تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة بإجمالي تكلفة 446.5 مليون جنيه.

تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي أعمال الإنشاءات نادى لدفع العمل به وإنجازه في أقرب وقت ممكن، حتى يستفيد من خدماته ذوي الهمم من أبناء المحافظة، رافق المحافظ خلال جولته مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ خلال جولته بمدينة المنيا الجديدة نادى المنيا الرياضي فرع المنيا الجديدة، حيث وجه بتطويره واستغلاله بالشكل الأمثل وتجهيزه لاستقبال المواطنين بالشكل اللائق، كما التقى بعدد من اللاعبين بنادي المنيا الرياضي، حيث أعرب عن أمنياته لهم بالفوز في مباراتهم القادمة والعودة للدوري الممتاز بالشكل الذي يليق بتاريخ واسم النادي، مؤكدا على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم.

وزار المحافظ خلال جولته، مركز التنمية الرياضية التابع لمديرية الشباب والرياضة، حيث شاهد المحافظ أحد التدريبات لفريق كرة الجرس للمكفوفين التابع لاحدى جمعيات خدمة المكفوفين وضعاف البصر، ضمن مشروع «نحن نستطيع العيش معا» لدمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشراكة مع أحد البنوك، حيث وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم للفريق ولأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة ،مؤكدا أنهم جزء أصيل من المجتمع ولهم نفس الحقوق والرعاية الكاملة.