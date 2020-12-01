شكرا لقرائتكم خبر عن زين خيري شلبي: البعض يتعامل مع السينما بجانب من الاستهتار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب زين خيري شلبي، إن إقامة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال جائحة كورونا يثبت أنه مهرجان كبير بحجم الدولة المصرية، لافتاً إلى أن المهرجان بقوم بعرض أعظم الأفلام التي عرضت بدول العالم.

وأضاف زين خيري شلبي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن صناعة السينما والمهرجانات تأثرت كثيرا بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن البعض يتعامل مع السينما بجانب من الاستهتار.

ونوه بأننا نجد صعوبة في وجود أفلام مصرية جيدة للمشاركة في المهرجانات، مشيراً إلى أن الأفلام التي تشارك في جائزة الأوسكار من الدولة المصرية هي افلام مستقلة.

وأشار إلى أن المهرجانات تمنح فرصة لمحبي وصناع السينما بمشاهدة الأعمال العالمية، حيث أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتيح فرصة لرؤية 16 فيلم عرض عالمي بالمسابقة الرسمية، وهذا يدل أنه مهرجان كبير وله أهمية عالمية.