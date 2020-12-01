شكرا لقرائتكم خبر عن دورة لتدريب شباب الخريجين على التحول الرقمي في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنطلق بمحافظة الاقصر، دورة تدريبية تستهدف تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك لنشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين وبما يحقق الشمول الرقمي (مجتمع رقمي تفاعلي). وأكد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، في بيان، الثلاثاء، أن المبادرة تستهدف بناء جيل متميز في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل التوجه العالمي للرقمنة والتوسع في استخدامها في كافة المجالات والقطاعات واعتماد أساليب ونظم الإدارة الحديثة على المعلومات. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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