شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب بتروجيت السابق بأزمة قلبية أثناء مباراة ودية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي محمد الفكهاني، لاعب ناديي بتروجيت وإتحاد الشرطة المعتزل، أبن محافظة بني سويف، مساء الثلاثاء، إثر سقوطه مغشيًا عليه بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، أثناء استعداده لمباراة كرة قدم مع بعض أصدقائه.
وقال توني عثمان، عضو لجنة الحكام الرئيسية رئيس نادي الشبان المسلمين، إن اللاعب توفي إثر توقف عضلة القلب اثناء استعداده للعب الكرة مع أصدقائه، فسقط مغشيًا عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة اثناء نقله لإحدى المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه.
واضاف رئيس نادي الشبان المسلمين أن «الفكهاني» بدأ مسيرته الكروية في نادي تليفونات بني سويف، قبل أن ينتقل لعدد من الأندية بالدوري الممتاز، أبرزها ناديي بتروجيت وإتحاد الشرطة، وأنهي مسيرته الكروية الموسم الماضي بمشاركته مع نادي الشبان المسلمين، بدوري القسم الرابع، ليعتزل نهاية الموسم، ويتجه لإنشاء أكاديمية لبراعم كرة القدم.
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