شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحسنة يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة مشروعات الخطة الاستثمارية، بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
وأكد رئيس المدينة في بيان، الثلاثاء، قرب الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمركز والمدينة، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال في المبني الجديد للحملة الميكانيكية بمجلس المدينة بلغت 85%.
وأشار رئيس المدينة إلى إستكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة الحسنة، بجانب استكمال عدد من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقري، مشددًا على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية في المواعيد المحددة طبقًا لتوجيهات المحافظ .
ولفت رئيس المدينة إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء للعام المالي الجاري 2021/2020 تبلغ 23 مليونًا و200 ألف جنيه.
وقال رئيس المدينة إنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 11 مليونًا و500 ألف جنيها للطرق، مبلغ مليون و50 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 3 ملايين و650 ألف جنيه جنيها لتدعيم الوحدات المحلية.
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